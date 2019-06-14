Российская премьер-лига выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков

ТАСС, 14 июня. Клубы Российской премьер-лиги единогласно выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

Отмечается, что в ходе обсуждения проекта реформирования еврокубков клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Кроме того, данная инициатива, по мнению клубов РПЛ, может нанести ущерб всем европейским лигам.

"Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования, - также говорится в сообщении. - При этом квалификация в Лигу чемпионов и в Лигу Европы должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в премьер-лиге".

Ранее против предлагаемых изменений уже выступили многие европейские клубы, в частности, немецкий "Шальке", итальянский "Лацио", французские "Сент-Этьен", "Бордо", швейцарские "Базель", "Янг Бойз", португальская "Брага", "Монако", который выступает в чемпионате Франции, испанские "Атлетико", "Барселона".