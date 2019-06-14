Черчесов признался, что сразу согласился написать предисловие к книге тренера Далича

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что сразу принял предложение написать предисловие к книге главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сам Черчесов рассказал журналистам.

В пятницу в ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная выходу книги на русском языке главного тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича "Россия нашей мечты".

"Кому, если не главному тренеру сборной России писать предисловие, потому что мы дали возможность сыграть хорватам лучший чемпионат мира, - с улыбкой сказал Черчесов. - А если без шуток, мне Стипе [Плетикоса] позвонил, сказал про книгу, я сразу ответил согласием, а через пару дней все было сделано. Я сделал это с удовольствием, год прошел, тогда мы были друг против друга, а на самом деле мы коллеги всегда".

"Самый яркий момент чемпионата мира, к сожалению, был после поражения, когда нас приветствовали на Воробьевых горах 100 тысяч людей, тогда мы поняли, что нас поддерживают столько людей. Это осталось в памяти, а также игра с хорватами, которая была одной из лучших по сценарию. Когда ты готовишься к играм, я изучаю тренера, что у него в голове, потом начинаешь смотреть игры, какие перестановки они делают. Мы с тренерским штабом думали, как этого парня переиграть, но в конце концов счет 2:2, пенальти, кому-то больше повезло, вот он красивый с виду, а внутри жесткий парень", - добавил Черчесов.