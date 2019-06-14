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Сборные по футболу
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Черчесов считает, что еще слишком молод, чтобы писать книгу о ЧМ-2018 по футболу

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что еще слишком молод, чтобы писать книгу о выступлении команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом он заявил не пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к презентации книги наставника сборной Хорватии Златко Далича.

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"В книге надо писать правду, но можно кого-то и задеть. Я еще молод писать книги, а он [Златко Далич] уже созрел, хоть и моложе меня", - сказал 55-летний Черчесов.

Сборная России имела желание пробиться в финал ЧМ

"В первый же день, когда мы собрались, было понятно, что должны быть в финале топ-сборные, а мы очень хотели быть там, - рассказал Черчесов. - На "должны" мы еще не готовы, а желание у нас было, мы можем, мы хотим. Кубок один, за него надо было бороться, удачливее и лучше по разным причинам оказались другие, надо их поздравить, а нам нужно двигаться дальше".

Черчесов рассказал, что делала сборная после своего заключительного матча на чемпионате мира. "Был монолог минут на 10-15, потом мы поехали в город, где приветствовали нас люди, кто-то разъехался по домам, а я поехал на телевидение, потому что надо было сказать спасибо стране", - отметил он.

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России по футболу провела матч против команды Сан-Марино (9:0) в Саранске, а против сборной Кипра (1:0) - в Нижнем Новгороде. Черчесов считает, что для футболистов сборной России продолжается домашний чемпионат мира.

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"Когда игра заканчивается, то думаешь о следующей, когда чемпионат мира заканчивается, думаешь о следующем. Я уже год говорю, чтобы не возвращали меня назад, мне нужно двигаться вперед, нам нужно выйти на чемпионат Европы. Сейчас мы играли со сборными Сан-Марино и Кипра, собрали полные стадионы, у нас продолжается наш домашний чемпионат. Стадионы остались, инфраструктура есть, мы ездим по регионам, говорим спасибо нашим болельщикам", - заключил Черчесов.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила будущим финалистам - команде Хорватии. В финале турнира хорваты уступили сборной Франции.

Теги
РоссияЧерчесов, Станислав Саламович
Сборные по футболу
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