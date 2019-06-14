Черчесов: задача сборной России - не подняться в рейтинге ФИФА, а выйти на Евро-2020

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу спокойно относится к улучшению своей позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), потому что ее целью является не место в этом списке, а выход на чемпионат Европы 2020 года. Об этом журналистам после пресс-конференции в ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В пятницу был опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в котором сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.

"Мы никогда это не комментируем, занимаемся своим делом. Поднялись, хорошо. Задача другая - не подняться и не опуститься, а попасть на чемпионат Европы", - сказал Черчесов.

В июне национальная команда провела два отборочных матча Евро-2020, в которых одержала победы над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).