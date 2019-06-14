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Всемирная боксерская организация поддержала идею создания Международного боксерского фонда

По словам президента WBO Франциско Валькарселя, боксерским федерациям необходима финансовая прозрачность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) поддержала создание Международного боксерского фонда. Об этом на Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил создать Международный боксерский фонд, в который будут вкладывать средства все основные организации - Всемирная боксерская ассоциация, Всемирный боксерский совет, Всемирная боксерская организация, Международная боксерская федерация и Международная ассоциация бокса.

"Я поддерживаю идею создания фонда, это прекрасно. Мне также нравится, что мы объединимся, нам необходима финансовая прозрачность. В этом фонде будут участвовать все для развития бокса", - сказал Валькарсель.

Всемирный боксерский форум проходит в Екатеринбурге и завершится 16 июня.

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