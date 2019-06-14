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Генсек Федерации бокса России Кремлев предложил создать Международный боксерский фонд

По словам Умара Кремлева, в него могут войти и вкладывать средства все основные боксерские организации
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Международный боксерский фонд может быть создан всеми основными организациями. Об этом на Всемирном боксерском форуме в Екатеринбурге заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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"Нужно создать Международный боксерский фонд, в который войдут и будут вкладывать средства все основные организации - Всемирная боксерская ассоциация [WBA], Всемирный боксерский совет [WBC], Всемирная боксерская организация [WBO], Международная боксерская федерация [IBF] и Международная ассоциация бокса [AIBA]. Это главное предложение, этот же фонд будет отвечать за форум, его можно проводить не только в России", - сказал Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил статуса AIBA, в связи с чем соревнования на Играх в Токио будут организованы специально созданной рабочей группой МОК.

Всемирный боксерский форум проходит в Екатеринбурге и завершится 16 июня.

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