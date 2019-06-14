Филатов: Горячкина показала хорошую техническую подготовку на турнире претенденток

Горячкина выиграла шахматный турнир претенденток и сыграет в матче за титул чемпионки мира

В пятницу Горячкина досрочно стала победительницей турнира в Казани и завоевала право сыграть за мировую шахматную корону.

"Горячкина провела превосходный турнир, была прекрасно технически готова и победила заслуженно. Мы гордимся ей и поздравляем, это на данный момент был главный турнир ее жизни. Надеюсь, впереди будет еще более успешный турнир. Она способна добиться там успеха, уверен, чемпионка России должна быть чемпионом мира", - сказал Филатов.

Россиянка в матче за звание чемпионки мира сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.