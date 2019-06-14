Смагин: Горячкина на турнире претенденток сделала качественный скачок в шахматном плане

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сделала качественный скачок в своей игре на турнире претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин.

В пятницу 20-летняя Горячкина досрочно стала победительницей турнира претенденток в Казани. Российская шахматистка набрала 9 очков в 12 партиях, не потерпев ни одного поражения. На турнире пройдут еще два игровых дня.

"И победу Горячкиной, и тем более такой результат, который превосходит все ожидания, я предсказать не мог. Надеялся на победу одной из российских шахматисток, но то, что самая молодая из них с таким преимуществом выиграет турнир претенденток - не ожидал. Радует, что в этом турнире Горячкина показала, что у нее есть есть огромные резервы, она сделал большой и качественный скачок в шахматах. Конечно, ее игра еще далека от совершенства, но для женских шахматах в этом турнире она показала очень высокий уровень", - отметил Смагин.

"Горячкина была хладнокровна, использовала все шансы, то, чего не хватало остальным участникам. Те возможности, которые им предоставлялись по ходу турнира, они не могли использовать. Горячкина собрала практически сто процентов своих шансов. У нее были непростые позиции, но она хладнокровно стояла, а соперницы ошибались, просто растерялись от такого хладнокровия", - добавил собеседник агентства.

За звание чемпионки мира Горячкина сыграет с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. "Если Горячкина будет держать этот уровень в матче с китаянкой, то у нее будут шансы, хотя, я считаю, что на сегодняшний день китаянка сильнее во всех стадиях игры, но Горячкина растет. Тот качественный рывок, который она сделала - это очень серьезно, он показал, что она умеет работать. В какой-то момент показалось, что она топчется на месте, но это топтание в итоге вылилось в очень хорошую игру", - заключил Смагин.

Дата и место матча за звание чемпионки мира еще не определены. Призовой фонд матча составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке, который прошел в Китае в 2018 году.