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Европейские игры-2019

ОКР уберет из состава на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса

Они будут заменены на спортсменов, имеющих допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) проведет замену 10 легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске из-за отсутствия у них допуска к стартам в статусе нейтральных спортсменов от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

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На Европейских играх в Минске выступят 19 российских легкоатлетов

Ранее ОКР опубликовал состав сборной России на Европейские игры, в него вошли 19 легкоатлетов. IAAF в пятницу пояснила ТАСС, что российские легкоатлеты, не имеющие допуска к международным стартам, не смогут выступить в Минске.

"Европейские игры проводятся ЕОК [Европейскими олимпийскими комитетами], правила участия и допуска спортсменов определяются исключительно этой организацией, - сказал Поздняков. - При формировании состава олимпийской команды России на Европейские игры мы исходим именно из этого. Вместе с тем, учитывая прежде всего интересы наших легкоатлетов в процессе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), противоречивую позицию IAAF по поводу "особого" статуса россиян, а также не желая ставить руководство ЕОК в неловкое положение, ОКР счел уместным в качестве жеста доброй воли пойти навстречу нашим коллегам из обеих федераций и провести замену легкоатлетов в составе команды России. При этом их общее число не поменяется, в Минск поедут 19 легкоатлетов, девять человек из полученной нами ранее заявки уже имеют необходимый статус, оставшиеся 10 мест ВФЛА планирует оперативно занять спортсменами с допуском от IAAF".

ВФЛА лишилась своего статуса в ноябре 2015 года, на прошлой неделе совет IAAF вновь продлил отстранение национальной федерации. Сейчас право выступать в нейтральном статусе имеют 67 российских легкоатлетов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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Поздняков, Станислав АлексеевичЕвропейские игры-2019
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