ОКР уберет из состава на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) проведет замену 10 легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске из-за отсутствия у них допуска к стартам в статусе нейтральных спортсменов от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

Ранее ОКР опубликовал состав сборной России на Европейские игры, в него вошли 19 легкоатлетов. IAAF в пятницу пояснила ТАСС, что российские легкоатлеты, не имеющие допуска к международным стартам, не смогут выступить в Минске.

"Европейские игры проводятся ЕОК [Европейскими олимпийскими комитетами], правила участия и допуска спортсменов определяются исключительно этой организацией, - сказал Поздняков. - При формировании состава олимпийской команды России на Европейские игры мы исходим именно из этого. Вместе с тем, учитывая прежде всего интересы наших легкоатлетов в процессе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), противоречивую позицию IAAF по поводу "особого" статуса россиян, а также не желая ставить руководство ЕОК в неловкое положение, ОКР счел уместным в качестве жеста доброй воли пойти навстречу нашим коллегам из обеих федераций и провести замену легкоатлетов в составе команды России. При этом их общее число не поменяется, в Минск поедут 19 легкоатлетов, девять человек из полученной нами ранее заявки уже имеют необходимый статус, оставшиеся 10 мест ВФЛА планирует оперативно занять спортсменами с допуском от IAAF".

ВФЛА лишилась своего статуса в ноябре 2015 года, на прошлой неделе совет IAAF вновь продлил отстранение национальной федерации. Сейчас право выступать в нейтральном статусе имеют 67 российских легкоатлетов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.