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Сборные по футболу

СМИ: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии по футболу

Сейчас тренер возглавляет ЦСКА

ТАСС, 15 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии. Об этом сообщает белорусский портал Tribuna.com.

В четверг Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной, прекратив сотрудничество с Белорусской федерацией футбола (АБФФ) по обоюдному согласию сторон.

В списке кандидатов на пост главного тренера сборной также находятся Михаил Мархель и Александр Ермакович, который является ассистентом Гончаренко в ЦСКА.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 12 декабря 2016 года, под его руководством московский клуб стал обладателем Суперкубка России, а также дважды становился серебряным призером чемпионата России. Гончаренко также шесть сезонов возглавлял БАТЭ, в каждом из них завоевав титул чемпиона Белоруссии, под его руководством клуб один раз выиграл национальный кубок и трижды - суперкубок. В разное время Гончаренко был главным тренером "Кубани", "Урала" и "Уфы".

ЦСКА в прошедшем сезоне чемпионата России занял четвертое место.

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