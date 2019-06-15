СМИ: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии по футболу

ТАСС, 15 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии. Об этом сообщает белорусский портал Tribuna.com.

В четверг Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной, прекратив сотрудничество с Белорусской федерацией футбола (АБФФ) по обоюдному согласию сторон.

В списке кандидатов на пост главного тренера сборной также находятся Михаил Мархель и Александр Ермакович, который является ассистентом Гончаренко в ЦСКА.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 12 декабря 2016 года, под его руководством московский клуб стал обладателем Суперкубка России, а также дважды становился серебряным призером чемпионата России. Гончаренко также шесть сезонов возглавлял БАТЭ, в каждом из них завоевав титул чемпиона Белоруссии, под его руководством клуб один раз выиграл национальный кубок и трижды - суперкубок. В разное время Гончаренко был главным тренером "Кубани", "Урала" и "Уфы".

ЦСКА в прошедшем сезоне чемпионата России занял четвертое место.