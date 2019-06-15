Эксперт: решение Федора Емельяненко продолжить карьеру было ожидаемым

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ожидаемо принял решение продолжить карьеру. Об этом ТАСС в субботу заявил президент российской организации M-1 Global, глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн.
В субботу стало известно о том, что 42-летний боец подписал новый контракт с Bellator. Соглашение предусматривает проведение нескольких поединков.
"Если Федор так решил, значит, он полон сил и может дальше продолжать, дай бог ему удачи. Я думал, что он продолжит выступать, решение было ожидаемым. Если бы он хотел закончить, он бы раньше об этом объявил, а так он молчал, держал паузу, значит, собирался дальше [выступать]", - заявил Финкельштейн.
"Идеальный соперник для Федора в ближайшем бою? Думаю, это соперник его уровня, возраста, в Bellator много бойцов с легендарным прошлым. Бойцы нового поколения более опасны", - считает Финкельштейн.
Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В мае Емельяненко заявил, что проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере.
Всего на счету Емельяненко 38 побед (31 досрочно) и шесть поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.