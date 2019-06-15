Далич: Вида и Вукоевич не хотели никого обидеть восклицаниями в адрес Украины

После победы над россиянами (2:2 в основное время, 4:3 по пенальти) было опубликовано видео из раздевалки победителей. На записи Вида, игравший за киевское "Динамо" (2013-2018), крикнул фразу "Слава Украине!", а Вукоевич, выступавший в киевском "Динамо" с 2008 по 2015 год и работавший в клубе скаутом, сказал, что посвящает победу Украине. Международная федерация футбола предупредила Виду за неспортивное поведение, позднее Вукоевич и Вида принесли извинения. Вида остался в команде, в то время как Вукоевич был из нее исключен.

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации команды Огнен Вукоевич не хотели никого обидеть восклицаниями в раздевалке в адрес Украины после победы в четвертьфинале чемпионата мира над командой России. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер хорватов Златко Далич.

"Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось", - сказал Далич.

Также в ходе чемпионата мира Далич исключил из команды нападающего Николу Калинича, который во время первого матча хорватов с нигерийцами (2:0) отказался выходить на замену.

"Это решение было очень тяжелым, им трудно похвалиться, но его пришлось принять. Сборная Хорватии, единственная на чемпионате мира, осталась с 22 футболистами. Мне так пришлось поступить, чтобы команда оставалась дружной и сплоченной. Я не люблю жестко действовать, но на тот момент твердая рука была необходима, это было сделано ради команды", - вспомнил он.