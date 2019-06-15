Чемпион России в ходьбе на 50 км Шарыпов продолжает ждать допуск IAAF на зарубежные старты

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Победитель чемпионата России в ходьбе на 50 км Сергей Шарыпов, подавший в феврале в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на получение нейтрального статуса, продолжает ждать ответа от IAAF. Об этом Шарыпов сообщил в субботу ТАСС.

Спортсмен из Мордовии занял первое место на чемпионате России в Чебоксарах с результатом 3 часа 43 минуты и 35 секунд. Второе место занял москвич Николай Сергеев (3:49.30), третьим стал Алексей Терентьев (3:58.11), также представлявший Москву.

"Так получается, что чемпионат России стал для меня последним стартом этого сезона, - заметил Шарыпов. - Теперь планирую отдыхать и ждать, когда мне придет ответ из IAAF. Заявку я подал еще в феврале, до сих пор по ней принято решения. Допускаю, что из-за прошлогодних проблем получение допуска может быть осложнено".

Шарыпов в мае 2018 года была лишен статуса нейтрального спортсмена из-за сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

"То, что было тогда, я уже забыл. Сейчас я тренируюсь и стараюсь не обращать внимания на все, что происходит вокруг федерации и сборной", - заключил собеседник ТАСС.

В связи с временным лишением Всероссийской федерации легкой атлетики членства в IAAF российские спортсмены могут выступать на зарубежных стартах только при наличии специального разрешения от международной федерации.