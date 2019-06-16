Футбол и сумо. В "Лужниках" проходят мероприятия в рамках Всероссийского олимпийского дня

Главным событием праздника в "Лужниках" стал футбольный матч, в котором встречались призеры Олимпийских игр по летним и олимпийским видам спорта. В матче принимали участие такие известные в прошлом спортсмены, как пловец Евгений Коротышкин, конькобежец Иван Скобрев, гребец Алексей Свирин, лыжник Александр Легков, а также завершившие карьеру футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.

В воскресенье в столичных "Лужниках" проходит ХХХ Всероссийский олимпийский день. В этом году спортивный праздник посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета (МОК) и предстоящим II Европейским играм в Минске. В рамках Олимпийского дня состоялись проводы сборной России на Игры в столицу Белоруссии, которые стартуют 21 июня. Команду напутствовали министр спорта Павел Колобков и президент ОКР Станислав Поздняков, передавший флаг знаменосцу сборной семикратному чемпиону мира по самбо Артему Осипенко.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Дружеской ничьей завершился футбольный матч, проходивший в рамках Всероссийского олимпийского дня, в котором противостояли друг другу призеры и чемпионы Олимпийских игр по летним и олимпийским видам спорта. Встреча завершилась со счетом 2:2, оба мяча в составе команды чемпионов летних Олимпиад забил победитель Игр-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский.

"Матч получился товарищеским и напряженным одновременно, - заметил Борзаковский. - Сначала мы повели в счете, потом уступали, но в итоге все закончилось вничью, победила дружба. Этот матч явился редкой возможностью для встречи олимпийцев прошлых лет, приятно, что он проходил в присутствии большого количества болельщиков".

"Замечательный матч, я получил огромное удовольствие, - сказал ТАСС Свирин, выигравший золото Игр-2004 в соревнованиях по академической гребле. - В очередной раз состоялось соперничество зимних и летних чемпионов. Символично, что матч закончился вничью, никому не хотелось проигрывать".

Сумоисты и Шан Цунг

В рамках Всероссийского олимпийского дня также состоялась товарищеская встреча между сборными России и Японии по сумо. Мероприятие посетил посол России в Японии Тоёхиса Кодзуки.

"Для меня большая честь и радость принимать участие во Всероссийском олимпийском дне. Через год в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, сейчас в Японии идет подготовка к этим событиям, мы будем рады вас там приветствовать, мы покажем наше гостеприимство. Я искренне желаю вам удачи в предстоящей Олимпиаде", - заявил Кодзуки в приветственной речи участникам мероприятий.

Почетным гостем турнира стал всемирно известный киноактер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший роль Шан Цунга в культовом кинофильме "Смертельная битва" (Mortal Kombat), а также снявшийся не в одном десятке голливудских боевиков.

В течение всего дня в "Лужниках" открыты площадки по различным видам спорта, москвичи и гости города могут посетить мастер-классы по футболу, самбо, керлингу, гандболу, санному спорту, скейтбордингу, настольному теннису, серфингу, фехтованию, восточным единоборствам, спортивной борьбе, баскетболу и т. д.

Особое внимание у посетителей "Лужников" вызвали стенды городков и биатлона, очереди из желающих пострелять из биатлонной винтовки или метнуть биту выстроились на несколько метров. Неподалеку от главной сцены разместился стенд Российского антидопингового агентства, где каждый желающий мог проверить себя на знание антидопинговых правил.

В рамках Олимпийского дня состоялся легкоатлетический забег на 3 км с участием спортсменов - инвалидов по зрению.