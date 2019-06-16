Гоночная романтика. В какой атмосфере проходит марафон "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" является престижным не только для пилотов и команд, но и для болельщиков. Ежегодно в Ле-Ман приезжает несколько сотен тысяч фанатов автоспорта со всего мира, почти всегда число болельщиков превышает население города, которое составляет около 150 тыс. человек.

Разумеется, гостиничный фонд небольшого французского городка попросту не рассчитан на такое количество человек, поэтому основным местом жительства большинства болельщиков являются кемпинги, которые расположены на территории трассы "Сартэ". Стоимость въезда туда варьируется от €50 до €100 в зависимости от местоположения. Заселиться в кемпинг болельщики могут уже в начале лемановской недели, и многие из них пользуются этой возможностью, чтобы занять более удобные места на огороженной территории.

В среду и четверг поклонники автоспорта наблюдают за квалификацией - в рамках гонки она проводится трижды, а уже в пятницу начинается основная развлекательная программа. Открывает ее традиционный парад пилотов в центре города. Он представляет собой проезд на автомобилях с открытым верхом главных действующих лиц гонки, которые, проезжая мимо главных достопримечательностей города и по центральным улицам, приветствуют собравшихся болельщиков, а также дарят им различные сувениры в виде кепок, футболок и другой атрибутики команд. Также фанаты имеют уникальную возможность посмотреть на шикарный автопарк, представленный на параде пилотов, здесь можно лицезреть как классические машины 50-60-х годов, так и современные спорткары.

Не хуже автопарк представлен и на парковках для болельщиков. Многие приезжают в Ле-Ман не только посмотреть гонку, но и похвастаться перед другими своими автомобилями, будь то какой-нибудь исторический раритет или последние модели люксовых брендов, сфотографироваться с такими экспонатами желающих не меньше, чем с гоночными автомобилями.

День гонки

Болельщики начинают собираться на трассе задолго до старта гонки, причин для этого несколько - те, кто не имеют билетов на трибуны, хотят прогуляться вдоль трассы и заранее занять удобные места в зонах свободного размещения, другие же желают пройтись по так называемой деревне, где широко представлена различная атрибутика команд, а также многочисленные палатки с едой и напитками. Помимо этого, для болельщиков обустроены игровые зоны, где они могут сразиться друг с другом на трассе в виртуальной реальности.

Главным же событием для фанатов перед гонкой является прогулка по стартовой решетке, правда, попасть туда может не каждый, а только обладатели специальных приглашений. У кого они есть, имеют уникальную возможность вблизи рассмотреть и сфотографировать машины, пообщаться с гонщиками и взять у них автограф. К сожалению, в связи с инцидентом с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который давал старт гонки в прошлом году и которого во время прогулки по решетке толкнул один из болельщиков, организаторы решили сократить число специальных пригласительных, в том числе и для журналистов.

Старту предшествуют традиционные исполнение гимна Франции и пролет над стартовой решеткой самолетов, распыляющих в небе государственный триколор. К этому моменту на трибунах практически нет свободных мест, ведь старт - это один из интереснейших эпизодов гонки, во время которого могут происходить аварии, всегда вызывающие у болельщиков бурю эмоций. В этот раз обошлось без серьезных происшествий, но это ничуть не расстроило собравшихся, поскольку впереди их ждали целых 24 часа напряженной борьбы на трассе.

От заката до рассвета

С наступлением темноты начинается, пожалуй, самая романтическая часть гонки для болельщиков. Некоторые из тех, кто приехал в Ле-Ман со своими возлюбленными, предпочитают отвлечься немного от гонки и найти подходящее место для того, чтобы встретить закат. Другие же, напротив, не покидая своих мест на трибунах и согревая друг друга в объятиях, продолжают наблюдать за происходящим на трассе.

Те же, кто приехал на "Ле-Ман" целыми семьями, с приходом темноты отправляются в кемпинги, чтобы приготовить ужин на мангалах и уложить детей спать в палатках. В кемпингах царит особая атмосфера - запах от мангалов держится в воздухе достаточно долго, болельщики знакомятся друг с другом группами, заводя разговоры обо всем, где-то слышится звук гитары или просто музыки из плеера. И все это проходит в достаточно дружественной обстановке без каких-либо конфликтов.

Те же, кому лень сидеть на одном месте и не хочется идти спать, отправляются на прогулку вдоль трассы, чтобы понаблюдать за автомобилями в свете фар с разных ракурсов. Самый лучших из них - это колесо обозрения, с которого открывается изумительный вид почти на всю трассу. Сделать один оборот на колесе стоит €10, однако многие предпочитают прокатиться более двух раз.

Встретив рассвет и позавтракав, болельщики начинают возвращаться на трибуны, попутно узнавая у самих стойких о произошедших ночью событиях на трассе. Несмотря на короткий сон и не самые лучшие для этого условия, народ выглядит достаточно бодрым и веселым, ведь впереди их ожидает самая захватывающая часть гонки - борьба за победу и подиум в четырех классах.

Маршалы

Поклонники автоспорта имеют возможность воочию увидеть знаменитую гонку и другим способом - в качестве одного из маршалов. Правда для этого необходимо потратить не один год на обучение, практику, заработать определенный стаж. Маршалы - это люди, которые находятся внутри трассы и являются неотъемлемой частью гонки, они помогают эвакуировать болиды после аварии, сигнализируют пилотам флагами и выполняют множество других функций. Зачастую это работа на волонтерских началах, поэтому в маршалы идут в основном поклонники автоспорта.

Одними из таких являются Анастасия Ивановская и Павел Гусев из России, которые занимаются этим уже несколько лет и которым впервые посчастливилось работать на "24 часах Ле-Мана". За плечами ребят уже более десяти Гран-при "Формулы-1" и огромное количество этапов на российских гоночных сериях. Для маршалов на трассе отведен отдельный кемпинг, который мало чем отличается от болельщицких. Именно там они встретили группу российских журналистов и рассказали о своем увлечении.

Во время 24-часовой гонки у них было четыре смены, самая долгая - шесть часов: с 9 утра до финиша гонки. Поскольку для них это был первый опыт марафона, самым сложным и непривычным для себя они назвали паузы в пересменках, во время которых, особенно после ночных, нужно каким-то образом уснуть в условиях нескончаемого гула моторов вокруг. По их словам, они продолжат заниматься этим до тех пор, пока в них есть эта страсть.

Финиш

Последний час гонки волнителен не только для пилотов и команд, но и для болельщиков. Истинные фанаты остаются на трассе до последнего и ждут взмаха клетчатого флага не меньше, чем гонщики. Другие же сталкиваются с тяжелым выбором - досидеть гонку до конца или попробовать выехать из кемпинга раньше финиша, чтобы затем не встать в гигантскую пробку. Но все-таки побеждает второй вариант, иначе зачем еще они проделали этот путь?

И вот экипаж "Тойоты" выходит первым из последнего поворота последнего круга в гонке, пересекает финишную черту и вызывает бурю оваций как в боксах команды, так и на трибунах. Гоночный праздник длиной в 24 часа закончился, тройка призеров в каждом классе поднимается на подиум под аплодисменты болельщиков, которые к этому моменту уже покинули свои места и подбежали непосредственно к пьедесталу почета. Те, кто без сна выдержал этот марафон на трибунах, являются такими же героями, как и главные действующие лица гонки.

Болельщики, команды, гонщики, организаторы - все вместе они создают удивительную атмосферу, которая царит в воздухе над всей трассой "Сартэ". Именно благодаря ей многие фанаты раз за разом возвращаются сюда, испытывают себя на прочность и с честью завершают этот марафон. "24 часа Ле-Мана" - это не просто культовая гонка, это настоящее приключение, которое позволяет найти новых друзей, испытать новые эмоции и максимально прочувствовать цитату из фильма "Ле-Ман" 1971 года: "Гонки - это жизнь, а все, что до или после них, - всего лишь ожидание гонки".