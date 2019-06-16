Карякин получил удовольствие от победы и участия в шахматном турнире "Армагеддон"

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин рад выиграть турнир "Армагеддон", несмотря на формат шоу, и высоко ценит победу над соотечественником Яном Непомнящим в решающем противостоянии. Об этом Карякин заявил ТАСС.

В воскресенье Карякин стал победителем прошедшего в Москве шахматного турнира "Армагеддон" с призовым фондом - $50 тыс. В решающем противостоянии Карякин оказался сильнее другого российского гроссмейстера - Яна Непомнящего. Формат турнира позволяет проиграть один раз, но после второй неудачи шахматист выбывает из борьбы. Так как Непомнящий не потерпел ни одного поражения до заключительного дня турнира, для определения победителя потребовалось сыграть два матча, в обоих сильнее оказался Карякин - 2:1 и 2:0.

"Любая победа очень приятна, даже если это шоу, а тут еще и был формат, который мне нравится - я люблю играть в блиц и быстрые шахматы. Удалось получить удовольствие не только от победы, но и от самого участия. В воскресенье удалось выиграть три матча и два из них у Яна Непомнящего - это дорогого стоит", - признался Карякин.

Первый в истории турнир "Армагеддон", разработанный специально под телевизионный формат компанией World Chess, проходил с 10 июня. В нем принимали участие российские гроссмейстеры Карякин, Непомнящий, а также Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев, завершивший профессиональную карьеру Владимир Крамник, а также азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд. Участники играли две партии в формате блица (по три минуты на партию с добавлением двух секунд на каждый ход).

"Впереди турниры в Загребе и Риге. Турниров очень много, и к ним буду серьезно готовиться", - добавил Карякин.