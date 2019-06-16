Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 16 июня. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Катара со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

По ходу матча сборная Катара проигрывала со счетом 0:2. В составе парагвайцев забитыми мячами отметились Оскар Кардосо (4-я минута) и Дерлис Гонсалес (56), у катарцев отличились Али Альмоез (68) и Буалем Хухи (77). В начале второго тайма сборная Парагвая забила мяч, который был отменен после использования системы видеоассистента рефери, в эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

В ночь на воскресенье в другом матче группы B сборная Колумбии обыграла команду Аргентины со счетом 2:0. Во втором туре 20 июня состоятся матчи Колумбия - Катар и Аргентина - Парагвай.

В нынешнем розыгрыше Кубка Америки принимают участие все 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие сборные, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал. Турнир завершится 7 июля.