Бывший футболист ЦСКА Олич считает, что Чалов может проявить себя в чемпионате Германии

"ЦСКА - команда, за которой я слежу больше, чем за другими, потому что сам играл там, а в прошлом сезоне тут выступал [Никола] Влашич, - сказал Олич. - Но я практически каждую неделю работаю на каких-то матчах, и не было много свободного времени, но когда было, смотрел. Я видел, что появился новый молодой нападающий, и он забил 15 мячей [в чемпионате России]".

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Лучший бомбардир чемпионата России по футболу нападающий ЦСКА Федор Чалов в будущем может заиграть в чемпионате Германии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер сборной Хорватии Ивица Олич, в качестве игрока выступавший за армейский клуб, а также немецкие "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен-1860".

"Что я заметил, с Чаловым можно играть. К 21 году он технически очень хорош, способен обыграть один в один. Вижу, что он не просто нападающий. Он может играть на высоком уровне", - отметил бывший форвард армейцев.

Помощник тренера хорватской сборной считает, что в будущем у Чалова не должно возникнуть проблем с тем, чтобы заиграть в одном из европейских чемпионатов.

"Думаю, клубы из Англии и Германии смотрят на него уже сейчас. Я бы хотел посмотреть на него в Германии, думаю, этот чемпионат ему бы подошел. Какой клуб? Деньги, которые за него захочет получить ЦСКА, в бундеслиге могут заплатить только "Бавария", дортмундская "Боруссия" и, может быть, "Лейпциг", для других, маленьких клубов, он слишком дорогой", - отметил Олич.

Влашич хотел бы остаться в ЦСКА

Говоря о своем соотечественнике Влашиче, который на один сезон был арендован ЦСКА у английского "Эвертона", Олич отметил, что полузащитник принял правильное решение, летом прошлого года переехав в Россию. В 31 матче во всех турнирах он забил восемь мячей, отдал семь голевых передач.

"У него был арендный контракт только на год, и не было опций, чтобы ЦСКА его выкупил. Это, конечно, плохо, - отметил тренер, рассуждая о перспективах Влашича в России. - Думаю, если бы был вариант выкупа за €10-12 млн, ЦСКА заплатил бы эти деньги. Но, как я слышал, "Эвертон" хочет получить за него больше, сейчас для ЦСКА это будет тяжело".

"Он сам говорил мне, что был бы рад остаться здесь, потому что команда молодая, а он один из самых главных ее игроков, она каждый год играет в еврокубках. Мне говорили, что он один из трех лучших игроков чемпионата России. Он правильно сделал [что перешел в ЦСКА]", - резюмировал Олич.