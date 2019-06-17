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Чемпионат Европы по фехтованию 2021 года пройдет в Пловдиве

Такое решение было принято на конгрессе Европейской федерации фехтования в Германии

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию 2021 года примет болгарский Пловдив. Об этом ТАСС сообщил в понедельник по итогам заседания конференции Европейской конфедерации фехтования президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

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"Конгресс Европейской федерации фехтования в Дюссельдорфе принял решение, что чемпионат Европы 2021 года примет Пловдив", - сказал Михайлов.

Ранее заявку на проведение чемпионата 2022 года в Сочи подала Федерация фехтования России.

Россия принимала чемпионат Европы в 2002 году, когда соревнования состоялись в Москве. Ближайший чемпионат Европы пройдет с 17 по 22 июня 2019 года в Дюссельдорфе, в 2020 году соревнования примет Минск. Турниры проводятся ежегодно с 1981 года.

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