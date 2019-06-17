Заключительный турнир квалификации Олимпиады-2020 по фехтованию пройдет в Мадриде

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Заключительный квалификационный этап, который определит окончательный состав участников турнира по фехтованию на Олимпийских играх - 2020 в Токио, пройдет в апреле 2020 года в Мадриде. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент Европейской конфедерации фехтования (EFC), глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Решение о месте проведения заключительного квалификационного турнира к Играм в Токио было принято сегодня на конгрессе Европейской конфедерации фехтования, - сообщил Поздняков. - Соревнование традиционно проводится в апреле перед Олимпиадой, и на этот раз на право его провести претендовали четыре города, Мадрид одержал победу во втором раунде. Соревнование проводится для тех команд, которые не смогли напрямую отобраться на Олимпиаду, так что, надеюсь, это не коснется российских фехтовальщиков".

Борьба за олимпийские лицензии в фехтовании стартовала 26 апреля в Сеуле, где проходил турнир серии Гран-при в мужских и женских соревнованиях по сабле. Розыгрыш путевок проходит на трех этапах Гран-при, пяти этапах Кубка мира, континентальных чемпионатах и чемпионате мира. Для прямого попадания на Игры спортсменам необходимо оказаться в лидерах мирового рейтинга или удачно выступить на чемпионатах.