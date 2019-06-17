Фехтовальщик Черемисинов назвал бронзу чемпионата Европы хорошим результатом

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Российский фехтовальщик Алексей Черемисинов назвал бронзовую медаль чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе хорошим "рабочим" результатом и не намерен делать из этого трагедии. Об этом Черемисинов рассказал ТАСС в понедельник после выступления.

"Трагедии из этой бронзы делать не стоит - хороший рабочий результат. В прошлый раз я выиграл этот турнир, сейчас тоже неплохо фехтовал", - сказал Черемисинов.

"Я мог выиграть этот бой, но сложилось так, как сложилось - соперник повел в счете, и на этом преимуществе начал строить свою борьбу. Надо сказать, я готовился на другого Фокони - он изменился, фехтовал со мной не так, как раньше. Весь бой я его "искал", пытался "зацепиться" мыслью, и к середине поединка нашел, но счет уже стал критическим. Был бы разрыв хотя бы 12:14, мог бы и "вытащить" эту встречу", - уверен фехтовальщик.

Черемисинов является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также в его активе золото чемпионата мира 2014 года, две золотые награды чемпионата Европы в личных соревнованиях (2012, 2018) и две - в командных (2016, 2018).