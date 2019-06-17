Рапирист Черемисинов завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Российский рапирист Алексей Черемисинов проиграл в полуфинале итальянцу Алессио Фокони и завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят в немецком Дюссельдорфе.

Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу итальянского спортсмена. В финале Фокони со счетом 4:15 уступил соотечественнику Даниэле Гароццо, оказавшемуся в своем полуфинале сильнее француза Энцо Лефорта (15:8). Регламент соревнований не предусматривает матч за третье место, таким образом, обладателями бронзовых наград становятся проигравшие в полуфинальных матчах.

Бронза Черемисинова стала первой наградой для сборной России на текущем первенстве Европы, еще одну бронзовую медаль российской команде принесла саблистка Софья Великая. 33-летний россиянин является обладателем золота Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также в его активе золото чемпионата мира 2014 года, две золотые награды чемпионата Европы в личных соревнованиях (2012, 2018) и две - в командных (2016, 2018).

Программа индивидуальных соревнований чемпионата Европы завершится 19 июня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня.