СМИ: гонщик Алонсо готов вернуться в "Формулу-1"

ТАСС, 18 июня. Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо заявил о своей готовности вернуться в гоночную серию. Об этом сообщила во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Я открыт для интересных предложений, но если решу вернуться в "Формулу-1", то только в команду, которая будет реальным претендентом на победу в чемпионате, меня не интересуют другие проекты", - цитирует 37-летнего Алонсо Marca.

В воскресенье Алонсо стал двукратным победителем гонки "24 часа Ле-Мана" в составе второго экипажа японской "Тойоты", третье место занял экипаж российской команды SMP Racing с бывшим пилотом "Формулы-1" россиянином Виталием Петровым в составе. Также сообщалось, что в 2020 году Алонсо намерен принять участие в ралли "Дакар".

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с французской командой "Рено", с которой дважды выигрывал "Формулу-1" в 2005 и 2006 годах. После этого испанец провел сезон в британском "Макларене", вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в итальянскую "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен" в 2015 году, откуда и ушел из гоночной серии в 2018 году.

За свою карьеру в "Формуле-1" Алонсо провел 315 этапов Гран-при (из них стартовал в 312 гонках), в которых одержал 32 победы. Он завоевывал поул-позиции 22 раза в квалификациях к Гран-при.