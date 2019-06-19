Футболист Мирзов отстранен на два матча за удар соперника в матче Кубка России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать футболиста екатеринбургского "Урала" Владимира Ильина по итогам конфликта с игроком тульского "Арсенала" Резиуаном Мирзовым в полуфинальном матче Кубка России, Мирзов дисквалифицирован на две встречи турнира. Об этом в среду журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

После ответного матча 1/2 финала Олимп - Кубка России 15 мая между "Арсеналом" и "Уралом" (2:2, первый матч - 0:1) Мирзов нанес Ильину удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина. Ранее КДК уже проводил заседание по поводу инцидента, по его итогам была назначена сурдэкспертиза.

"Мы получили ответы из специализированных организаций, у КДК нет доказательств, что Ильин произносил какие-то оскорбительные слова в адрес Мирзова. Ильин полностью отрицает свою вину и заявляет, что не говорил оскорбительных слов в адрес Мирзова", - заявил Григорьянц.

"За агрессивное поведение, выразившееся в ударе соперника после матча, дисквалифицировать футболиста Мирзова на два матча Кубка России", - заключил глава КДК.