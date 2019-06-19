ХК "Спартак" подписал контракт с Херсли до 30 апреля 2020 года

ТАСС, 19 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал контракт со шведским защитником Патриком Херсли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2020 года. Ранее о переходе Херсли из петербургского СКА ТАСС сообщил первый вице-президент, генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов.

Швед стал пятым легионером в составе красно-белых после вратаря Юлиуса Гудачека (Словакия), латвийцев Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша, а также чеха Робина Ганзла. Согласно регламенту КХЛ, российские клубы могут заявлять на каждый матч не более пяти иностранцев.

Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды. Срок его контракта истек 30 апреля. До этого в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015). В сезоне-2018/19 провел 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 33 (14 голов + 19 результативных передач) очка. В плей-офф на счету шведского защитника три передачи в 12 встречах.