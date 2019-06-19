Бирлова и Уколова сыграют с польками и латвийками на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова сыграют с польками Кингой Войташик и Катаржиной Коциолек, а также представительницами Латвии Тиной Граудиной и Анастасией Кравченковой на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу. Об этом стало известно в среду по результатам жеребьевки турнира, которая прошла в Москве.

Другой российский дуэт - Мария Бочарова и Мария Воронина - попал в группу С вместе с нидерландками Санне Кайзер и Маделен Меппелинк, австрийками Катариной Шутценхофер и Леной Плезушниг, а также чешками Мартиной Боннеровой и Мартиной Майкснеровой. Анастасия Фролова и Александра Ганенко сыграют в группе В с финками Тару Лахти и Анниной Парккинен, швейцарками Йоаной Хайдрих и Анук Верже-Депре, а также немками Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух. Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа в группе F встретятся с немками Карлой Боргер и Юлией Суде, нидерландками Джой Штуббе и Марлен ван Ирсель и чешками Михалой Квапиловой и Михаэлой Кубичковой. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина были определены в группу H, где поборются за выход в плей-офф с испанками Лилианой Фернандес и Эльзой Бакуэризо, украинками Дианой Луниной и Мариной Самодай, а также еще одним испанским дуэтом Анджелы Лобато и Амаранты Наварро.

Бирлова и Уколова являются победителями Универсиады 2013 года в Казани, а также серебряными призерами чемпионата Европы 2015 года. Кроме того, спортсменки выиграли чемпионат России в 2016 году.

Мужской турнир

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с немцами Филиппом Арне Бергманном и Янником Хармсом, а также швейцарцами Мирко Жерсоном и Адрианом Хайдрихом на групповом этапе турнира. Также в группу В попали голландцы Стефен Ван де Велде и Кристиан Варенхорст.

Другой российский дуэт - Руслан Быканов и Валерий Самодай - попали в группу А с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом, латвийцами Мартиньшем Плявиньшем и Эдгарсом Точсем, а также австрийцами Кристофом Дресслером и Александером Хубером. Илья Лешуков и Константин Семенов сыграют в группе С с латвийцами Александром Самойловым и Янисом Шмединьшем, сербами Стефаном Бастой и Лазаром Коларичем, австрийцами Филиппом Валлером и Робином Цайдлем.

В группе D россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив поборются за выход в плей-офф с итальянцами Андреа Аббьяти и Тициано Андреаттой, турками Волканом Гёгтепе и Муратом Гигиноглу, поляками Михалом Брылем и Грегоржем Фияжеком. Сергей Горбенко и Василий Иванов при жеребьевке попали в группу Е, где сыграют с итальянцами Даниэле Лупо и Паоло Николой, голландцами Александером Брауэром и Робертом Мееувсеном, австрийцами Клеменсом Допплером и Александером Хорстом. Игорь Величко и Максим Худяков в группе F сыграют с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой, итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси, а также швейцарцами Нико Билером и Марко Краттигером.

Красильников играет в паре со Стояновским с 2018 года. Годом ранее Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира в Вене.

Регламент турнира

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки, соревнования пройдут с 5 по 11 августа. На групповом этапе примут участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на турнире на стадии 1/8 финала, в то время как команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с первого раунда.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды, матчи впервые проходили в четырех городах.