Задачей российских спортсменов станет выход в финал ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены должны выйти в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

По правилам жеребьевки чемпионата Европы по пляжному волейболу, в одной группе не могло оказаться больше двух команд из одной страны. По результатам жеребьевки и женского, и мужского турниров российские команды не встретятся друг с другом на групповом этапе.

"От этой жеребьевки трудно ждать каких-то успешных или не успешных результатов, наше представительство в этом турнире максимальное, потому что мы являемся хозяевами, принимающей стороной. Хорошее правило, что наши пары разведены по разным группам, это стало для нас основным, чего мы хотели от этой жеребьевки. Таким образом, почти в каждой группе в мужском турнире представлена наша команда, дальше все будет зависеть от того, как сыграют спортсмены. Сейчас не столько важна жеребьевка, как последующий результат, когда пойдут игры на выбывание", - отметил Яременко.

"Задачи мы всегда ставим реальные, сейчас наши мальчики выступают очень успешно, поэтому, конечно, хотим, чтобы наша команда играла в финале, - добавил Яременко. - Ждем, что будет очень успешное проведение чемпионата, учитывая то место, где он будет проходить - "Лужники" с прекрасной инфраструктурой. У москвичей это соревнование вызывает интерес, думаю, публики будет достаточно. Хотелось бы к этому добавить и спортивный результат наших пар".

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки. Соревнования пройдут с 5 по 11 августа.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.