СМИ: дата реванша Джошуа и Руиса станет известна на следующей неделе

ТАСС, 20 июня. Дата и место реванша чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа будут определены на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету Daily Mirror.

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Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019).

По информации источника, реванш может принять нью-йоркский "Мэдисон сквер гарден", лондонские стадионы "Уэмбли" и "Тоттенхэм Хотспур", а также стадион "Принсипалити" в столице Уэльса Кардиффе. Отмечается, что именно Джошуа должен определить место реванша. Бой, предположительно, пройдет в промежутке между 16 ноября и 14 декабря 2019 года.

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.