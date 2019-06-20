РФС обсудит вопрос изменения лимита на легионеров на заседании исполкома 26 июня

ТАСС, 20 июня. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит потенциальное изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге с сезона-2020/21 на заседании исполкома организации, которое пройдет 26 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Лимит на легионеров не обсуждался на собрании лиги

РПЛ на пути к расширению до 18 клубов.

РПЛ на пути к расширению до 18 клубов. Лимит на легионеров не обсуждался на собрании лиги

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Проблемы лимита на легионеров отнесены в категорию стратегических вопросов, стоящих перед исполкомом.

На данный момент в высшем дивизионе чемпионата России действует лимит формата "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков. Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.

На предыдущем заседании исполкома РФС было принято решение отложить этот вопрос для дополнительных консультаций.