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Футбол в России

Минниханов предложил Бердыеву создать детско-юношескую академию футбола

В начале июня специалист покинул пост главного тренера "Рубина"

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру казанского футбольного клуба "Рубин" Курбану Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола в республике, отметив его многолетнюю работу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы региона.

5 июня "Рубин" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера, а 6 июня исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Роман Шаронов. Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, а в 2017 году вернулся в "Рубин". Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).

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"Встреча [Минниханова и Бердыева] прошла в Доме правительства Татарстана. Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики", - говорится в сообщении.

В ближайшее время министерство спорта Татарстана совместно с Бердыевым проработает организационно-правовую форму и базу новой академии. Как уточнил Минниханов, регион построит для футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два - в Казани, по одному - в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Президент Татарстана поблагодарил Бердыева за "многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики" и вручил ему именной кий с символикой ЧМ-2018. Он выразил уверенность, что создаваемая академия выведет подготовку юных футболистов региона на качественно новый уровень.

Теги
Российский футболМинниханов, Рустам НургалиевичБердыев, Курбан Бекиевич
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