Знаменитое мороженое, куклы-обереги и песни. Как живут спортсмены Европейских игр в Минске

Организаторы соревнований отлично справились и с задачей накормить спортсменов. В деревне игр функционирует огромная, на две тысячи посадочных мест, столовая, чья работа подстроена под нужды каждого атлета. Помещение работает круглосуточно и готово удовлетворить запросы спортсмена с самым сложным расписанием тренировок и соревнований. Светлый, просторный зал с несчетным количеством рядов, множество точек для приема заказов и изобилие блюд из разных точек мира - с питанием в Минске проблем нет.

Магазин расположен в небольшом помещении, свободного места в нем найти крайне сложно. Порой сил трех продавщиц не хватает для того, чтобы справиться с пожеланиями представителей иностранных делегаций. Каждый здесь найдет для себя товар по вкусу и по ценовой категории - есть как дешевые аксессуары, так и дорогие часы.

"Спрос очень большой, - рассказала продавщица Ольга. - Хоть игры еще не начались, спортсмены уже охотно закупаются сувенирами. Особой популярностью пользуются, конечно, бейсболки, кружки, значки, магниты и фигурка лисенка Лесика".

Официально Игры начнутся только 21 июня, но многие спортсмены и члены делегаций уже ходят по территории деревни с игрушечным талисманом Игр, которым стал лисенок Лесик, в брендированных бейсболках и с тематическими брелками, что является продукцией официального фан-шопа соревнований, который начал работать еще 15 июня. Жителям деревни был предложен широкий ассортимент лицензированной продукции, начиная от канцтоваров и заканчивая спортивными костюмами.

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Участниками II Европейских игр, которые стартуют в Минске в пятницу, станут 3667 человек. Корреспонденты ТАСС побывали в гостях у атлетов и узнали об особенностях жизни в минской деревне Европейских игр.

"Есть как традиционные блюда, так и халяль, кошерная пища. Мы учитываем религиозные предпочтения жителей деревни, - отметил менеджер по организации питания на Европейских играх Антон Егоров. - Работают салат-бар, станция с напитками, из-за жаркой погоды все пьют много воды, чего мы ожидали. На выходе спортсмены говорят, что им понравилось и что не понравилось, эта обратная связь позволяет нам совершенствоваться".

Егоров отметил, что деревня является свободной от алкоголя и табака зоной, самое крепкое, что тут употребляют жители - это квас. "Еще есть небольшой уголок белорусской кухни и есть кафе белорусской кухни на 130 мест. Есть еще четыре зоны для перекуса - чай, кофе, пирожки, бутерброды, там стоят игровые приставки, спортсмены там отдыхают", - добавил он.

Жаркая погода стимулирует спортсменов пробовать местное мороженое. "Все в восторге именно от мороженого, мы уже получили огромное количество положительных отзывов", - отметил Егоров.

Представители российской делегации начали заселяться в деревню Игр еще несколько дней назад. Как рассказали ТАСС сами спортсмены, некоторые их товарищи живут в одной комнате на четверых. "Спортсмены приехали сюда работать, а не отдыхать, поэтому никаких проблем нет", - заметил один из тренеров российской команды. "Могу ответственно заявить, что пока никаких нареканий к условиям проживания и питания у российских олимпийцев нет", - заявил пресс-атташе команды России Константин Выборнов.

Как ранее сообщал ТАСС, первые российские спортсмены заехали в деревню еще 18 июня. Вся команда живет в одном из корпусов, расположенном рядом с площадью флагов, по соседству с которыми установлена сцена, где за день до начала соревнований один за другим выступали белорусские фольклорные коллективы. "Да, музыку хорошо слышно в комнатах, где живут наши спортсмены. Но я думаю, что в дни соревнований музыкальные мероприятия будут проходить в дневные часы, они не будут мешать нашим атлетам готовиться к соревнованиям", - сказал Выборнов.

Спортзал и другие развлечения

Для того, чтобы спортсмены подошли к соревнованиям в оптимальной форме, в деревне Европейских игр оборудован спортзал. Зал работает круглосуточно, в нем постоянно находится дежурный тренер, готовый прийти на помощь при необходимости. С каждым спортсменом обычно занимается штаб специалистов из его сборной, в этот зал атлеты могут прийти поработать с кем-нибудь из них или личным тренером.

В спортзале деревни Игр представлено множество тренажеров, но очереди на них не возникают. Тут находится не менее 15 единиц каждого вида тренажеров - беговых дорожек, велотренажеров и т. д. Одновременно зал без помех вмещает около 80 человек.

Любители бегать на свежем воздухе с радостью тренируются на легкоатлетических дорожках, окружающих футбольный стадион. Тут же есть условия для проведения небольшой динамичной разминки. А некоторые спортсмены предпочитают проводить полноценную тренировку на улице.

Организаторы позаботились и о том, чтобы гости не скучали и имели возможность восстановить силы. Помочь этому должен, например, белорусский культурный центр, расположенный на территории деревни. Там атлеты могут ознакомиться с историей белорусского костюма и музыкальных инструментов, а также принять участие в мастер-классах. Спортсменам предлагают слепить из глины что-нибудь интересное, попробовать сделать собственную старинную куклу - оберег.

Для любителей более активного времяпрепровождения на улицах деревни организовано множество разнообразных игр - от минигольфа и шахмат, до дженги в человеческий рост. Также оборудованы зоны отдыха с тентами и мягкими креслами-пуфами.