Гендиректор ФК "Спартак": Понсе был заинтересован в переходе в московский клуб

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичок футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе был заинтересован в переходе в московскую команду, но переговоры с итальянской "Ромой", которой принадлежали права на 22-летнего аргентинского нападающего, проходили непросто. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

О переходе Понсе в "Спартак" было объявлено 21 июня. Срок соглашения между игроком и клубом не раскрывается.

"Эсекьель привлек нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции, - сказал Цорн. - Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить".

"Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам, - отметил гендиректор красно-белых. - Парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с "Ромой" шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец - молодой, перспективный игрок".

"Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для "Спартака" они были исключительно выгодными", - добавил он.

Понсе может дебютировать за "Спартак" 22 июня

22 июня "Спартак" в закрытом режиме проведет товарищеский матч против дебютанта Российской премьер-лиги "Сочи". По словам Цорна, новичок красно-белых может дебютировать за команду уже в этой встрече.

"Возможно, уже завтра Эсекьель получит игровое время в товарищеском матче с "Сочи", - сказал он. - Подписание этого талантливого футболиста - первый шаг в построении обновленной команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в "Спартаке".

Ранее форвард выступал за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", "Рому", испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК. В предыдущем сезоне он провел 43 матча за АЕК во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. В 2017 году в составе сборной Аргентины Понсе провел три игры на молодежном чемпионате мира в Южной Корее, в двух встречах он вышел на поле в стартовом составе.

В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России, первый матч чемпионата сезона-2019/20 столичный клуб проведет 13 июля против "Сочи".