Дериглазова: российские рапиристки счастливы первой победе на ЧЕ с 2016 года

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах счастлива, что смогла завоевать золото в командном турнире чемпионата Европы спустя три года после победы в польском Торуне. Об этом ТАСС рассказала в пятницу после выступления член сборной, олимпийская чемпионка 2016 года в индивидуальном зачете Инна Дериглазова.

В составе российской команды выступали Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. В полуфинале россиянки одержали принципиальную победу над сборной Италии - 44:32. В финале россиянки победили команду Франции со счетом 45:32.

"Мы были серьезно настроены на борьбу с итальянками, это наши серьезные соперницы. Мы просто счастливы, ведь в последний раз командное золото мы выигрывали в 2016 году. Нам это золото было необходимо, чтобы почувствовать - мы сильны, мы можем. Сейчас я счастлива ровно настолько, насколько была расстроена после проигрыша в финале личного турнира на этом чемпионате".

"Это победа нашей команды, это наш общий результат, - подчеркнула рапиристка. - Ответственность за себя - это одно, за команду - другое, но командная борьба настолько интересна! Исход встречи непредсказуем, но здесь именно тот момент, когда один за всех, и все за одного".

Для сборной России эта медаль стала восьмой на турнире, всего российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Российская команда занимает первое место в общекомандном зачете. Вторыми идут французы (две золотые, три серебряные, три бронзовые медали), третьими - итальянцы (2-2-4).

Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряным призером Игр-2012 в команде, также в ее активе четыре победы на чемпионатах мира (две - в индивидуальном, две - в командном турнире), четыре победы на чемпионатах Европы (две - в индивидуальном, две - в командном первенстве).