Российские рапиристки стали чемпионками Европы по фехтованию

В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. В финале россиянки одержали победу над командой Франции со счетом 45:32. В противостоянии за третье место сборная Италии оказалась сильнее команды Германии - 45:36.

Для сборной России эта медаль стала восьмой на турнире, всего российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Российская команда занимает первое место в общекомандном зачете. Вторыми идут французы (две золотые, три серебряные, три бронзовые медали), третьими - итальянцы (2-2-4).

Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряным призером Игр-2012 в команде, также в ее активе четыре победы на чемпионатах мира (две - в индивидуальном, две - в командном турнире), четыре победы на чемпионатах Европы (две - в индивидуальном, две - в командном первенстве). Коробейникова выиграла одну серебряную медаль Олимпиады 2012 года, две золотые награды чемпионатов мира, две - чемпионата Европы в команде. Иванова является бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы, победительницей Европейских игр в командном турнире. Загидуллина становилась чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, победительницей Европейских игр в команде.

Российские рапиристки завоевали медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в шестой раз подряд. В предыдущий раз россиянки остались без наград в 2013 году, когда Дериглазова, Коробейникова, Диана Яковлева и Юлия Бирюкова заняли четвертое место. Всего в XXI веке женская сборная России дважды оставалась без медалей чемпионатов Европы в командном турнире рапиристок, еще один раз это произошло в 2001 году. С тех пор россиянки завоевали четыре золотые, девять серебряных и три бронзовые награды.

Чемпионат Европы завершится 22 июня.