Тренер сборной: российские рапиристки показали себя единым коллективом в финале ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапире проявила себя в финале чемпионата Европы в Дюссельдорфе слаженным коллективом, психологически готовым к борьбе с самыми титулованными соперниками. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер команды Дмитрий Шевченко.

В составе женской сборной по рапире на чемпионате Европы выступали олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. В полуфинале россиянки одержали принципиальную победу над сборной Италии со счетом 44:32. В финале спортсменки выиграли у команды Франции - 45:32.

"Основная борьба пришлась на командный турнир, как мы и ожидали, а самой серьезной стала встреча за выход в финал с итальянками. Личностей в сборной Италии хватает - двукратная олимпийская чемпионка Ди Франчиска, двукратная чемпионка мира Вольпи. Однако и у наших девушек титулов достаточно, им удалось переиграть соперниц. Это получилось уже третий раз в сезоне", - отметил Шевченко.

"Не скажу, что победный финал стал следствием успеха во встрече итальянками, но уверенности у нашей команды в решающем поединке было больше. Девушки проявили себя слаженным коллективом, показали психологическую готовность к борьбе, им удалось выполнить все задуманное. Все сложилось, за это надо сказать спасибо тренерам, подготовившим таких спортсменок, ведь каждая из них заслужила право быть в команде", - добавил специалист.

С 15 по 23 июня сборной под руководством Шевченко предстоит выступление на чемпионате мира в Будапеште. "На прошлом первенстве в Уси (Китай) у нас был не очень хороший результат, только восьмое место, так что подтверждать что-либо в Будапеште нам не придется. Надо просто сконцентрироваться и продемонстрировать свои сильные стороны. Девушки знают, чего это стоит, в мотивации они не нуждаются", - уверенно заявил тренер.