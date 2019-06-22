Костерина: лошади сборной РФ по выездке хорошо перенесут перелет в Токио на Олимпиаду

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лошади сборной России по выездке должны спокойно перенести перелет в Токио на Олимпиаду 2020 года. Об этом ТАСС заявила в субботу всадница российской сборной Татьяна Костерина, выступающая на лошади Дьяволесса.

В субботу сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, одержав победу на турнире "Токийский тур". Финальные соревнования прошли в Подмосковье. Сборная России, за которую выступали Елена Сиднева, Костерина, Евгения Давыдова и Регина Исачкина, набрала 210,130 балла.

"Вы знаете, они [лошади] летают лучше, чем ездят, - сказала Костерина. - В прошлом году мы летали на соревнования в США, и лошади прекрасно перенесли полет как туда, так и обратно. Так что опасений перед перелетом в Японию нет".

Сборная России по выездке ни разу в новейшей истории не выступала на Олимпиадах - российские всадники отбирались на Игры лишь в индивидуальных зачетах по итогам чемпионатов Европы и Всемирных конных игр.

"Конный спорт в России хорошо развивается. Я смотрела за выступлением молодых всадников, и есть оптимизм. Надо прибавлять в технике и качестве, но видно, что уровень растет", - сказала Костерина.