Мамедов: российские фехтовальщики для попадания на ОИ обязаны держаться в лидерах весь год

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию решила на чемпионате Европы ряд задач по набору очков рейтинга для попадания на Олимпиаду, но теперь командам нужно держаться в лидерах еще год - до марта 2020-го. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

На чемпионате Европы сборная России одержала победу в медальном зачете, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Золото в личном турнире завоевал саблист Вениамин Решетников, команда шпажистов, команда рапиристок и команда саблисток. Серебряные медали в активе команды шпажисток, саблиста Камиля Ибрагимова и рапиристки Инны Дериглазовой, бронзовые - у рапириста Алексея Черемисинова и саблистки Софьи Великой.

"На этом турнире у нас было две задачи - успешное выступление на одном из самых важных стартов сезона и получение наибольшего количества очков для набора олимпийского рейтинга. С одной задачей справились - общекомандное первое место мы выиграли, и нам очень приятно возвращаться домой победителями, а вот что касается рейтинговых командных очков, то в одних видах мы выступили очень хорошо, в других - нет", - сказал Мамедов.

"До конца марта 2020 года для попадания на Игры основная задача наших команд - быть в призерах рейтинговых стартов. И если даже на чемпионате мира у нас будет шесть серебряных командных медалей - это хорошо. Не медали сейчас важны, а олимпийская квалификация (фехтовальщики проходят отбор на Игры через командные турниры - прим. ТАСС)", - подчеркнул Мамедов.

Великой надо помогать, она не железная

Мамедов отметил успех женских сборных по фехтованию на рапирах и саблях. "Рапиристки молодцы, здорово отфехтовали, ощущалась команда, единый дух. Их победа - закономерный результат, сложившийся из правильного настроя и хорошего фехтования", - подчеркнул главный тренер.