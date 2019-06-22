Мамедов: российские фехтовальщики для попадания на ОИ обязаны держаться в лидерах весь год

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию решила на чемпионате Европы ряд задач по набору очков рейтинга для попадания на Олимпиаду, но теперь командам нужно держаться в лидерах еще год - до марта 2020-го. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Ильгар Мамедов.
На чемпионате Европы сборная России одержала победу в медальном зачете, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Золото в личном турнире завоевал саблист Вениамин Решетников, команда шпажистов, команда рапиристок и команда саблисток. Серебряные медали в активе команды шпажисток, саблиста Камиля Ибрагимова и рапиристки Инны Дериглазовой, бронзовые - у рапириста Алексея Черемисинова и саблистки Софьи Великой.
"На этом турнире у нас было две задачи - успешное выступление на одном из самых важных стартов сезона и получение наибольшего количества очков для набора олимпийского рейтинга. С одной задачей справились - общекомандное первое место мы выиграли, и нам очень приятно возвращаться домой победителями, а вот что касается рейтинговых командных очков, то в одних видах мы выступили очень хорошо, в других - нет", - сказал Мамедов.
"До конца марта 2020 года для попадания на Игры основная задача наших команд - быть в призерах рейтинговых стартов. И если даже на чемпионате мира у нас будет шесть серебряных командных медалей - это хорошо. Не медали сейчас важны, а олимпийская квалификация (фехтовальщики проходят отбор на Игры через командные турниры - прим. ТАСС)", - подчеркнул Мамедов.
Великой надо помогать, она не железная
Мамедов отметил успех женских сборных по фехтованию на рапирах и саблях. "Рапиристки молодцы, здорово отфехтовали, ощущалась команда, единый дух. Их победа - закономерный результат, сложившийся из правильного настроя и хорошего фехтования", - подчеркнул главный тренер.
"В женской сабле не все гладко. Имел разговор с Яной Егорян, она должна помогать Великой, а где-то и лидером быть. Софья много лет несет это бремя, она молодец, она выдерживает, но ей нужна помощь. И в финале командного турнира Яна фехтовала хорошо, с куражом, то, что нужно, то, что ей присуще", - отметил Мамедов.
"Удачно дебютировала саблистка Ольга Никитина, хорошо смотрелась в личном турнире, удачно вписалась в команду. Соня Позднякова на этом турнире выступила как-то незаметно, я ее не узнал", - рассказал тренер.
"Шпага как всегда была валидольной - как в мужском, так и в женском турнире. В соревнованиях мужчин, считаю, очень хорошо, что фонарь в решающий момент загорелся все-таки с нашей стороны, но в другом случае при подобном раскладе судьи могли бы и не засчитать этот укол, - заметил Мамедов. - Девушки взяли серебро, они в первой двойке, и это здорово".
Возможные изменения в составе
Через месяц сборной России по фехтованию предстоит чемпионат мира в Будапеште. По мнению Мамедова изменения в составах команд могут коснуться мужских сборных рапиристов и саблистов.
"Остальное вряд ли уже изменится, - считает Мамедов. - В мужской рапире наша команда стала четвертой, наши спортсмены оказались небоеспособны, чтобы навязать свою борьбу соперникам из Франции и Италии, выходили обреченными на поражение, не было энергетики, позволяющей побеждать в командных соревнованиях. Не увидел я ее и у саблистов".
"Для европейских команд сейчас важны каждые соревнования - конкуренция жесткая. И непопадание в четверку может нам аукнуться", - считает Мамедов.
Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Будапеште с 15 по 23 июля.