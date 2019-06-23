Саблист Якименко включен в пул тестирования WADA и сдал первую пробу

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях россиянин Алексей Якименко включен в пул тестирования Всемирного антидопингового агентство (WADA) , первую пробу спортсмен сдал 16 июня. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

21 мая нынешнего года 35-летний Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен намерен пройти отбор на предстоящую Олимпиаду 2020 года.

"Якименко уже сдал первый тест - в день вылета в Дюссельдорф 16 июня. Он указал в системе, что будет находиться на чемпионате Европы, и офицеры успели произвести забор проб в Москве, приехали к нему в 5 утра. Он включен в пул WADA, и с 19 июня ему разрешено фехтовать. Сейчас ждем документа от Международной федерации фехтования по результатам забора проб", - сообщил Мамедов.

Главный тренер не исключил, что при благоприятном развитии событий Якименко может войти в состав сборной на предстоящий в Будапеште (15-23 июля) чемпионат мира: "Это возможно, но в любом случае такое решение принимается тренерским советом, а затем утверждается бюро исполкома Федерации фехтования России".

Якименко стал обладателем бронзы в командной сабле на Играх в Афинах в 2004 году.