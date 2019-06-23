Авериной было сложно выступать на Европейских играх из-за скорости проведения турнира

Аверина в воскресенье завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в упражнениях с лентой и в упражнениях с обручем. Также она завоевала бронзу в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с булавами. В субботу она завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российской гимнастке Дине Авериной было сложно выступать в соревнованиях по отдельным видам художественной гимнастики на Европейских играх из-за быстроты проведения турнира. Об этом спортсменка в воскресенье рассказала журналистам.

"Вчера мяч у меня очень хорошо шел, я получила самую высокую оценку, а сегодня дважды его уронила. Сегодня было сложно выступать и морально, и физически, очень быстро шли соревнования. За полтора часа мы выполнили все четыре вида, успевали только прийти в зал, переодеться и сразу обратно, - рассказала Аверина. - Мы уже проигрывали Линой [Ашрам] раньше, но будем работать дальше, учиться на ошибках, потихоньку отпускаю эту ситуацию и радуюсь тому, что есть".

"Я очень критична, поэтому свой результат на Европейских играх оценю на "тройку". Но если подводить общий итог, то, скорее, оценю его положительно, - добавила спортсменка. - Общалась с сестрой и до соревнований, и во время, она меня всегда поддерживает. Арина говорила, чтобы я не переживала и делала все так, как умею".

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.