Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

ТАСС, 23 июня. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 14-е место. Его партнер по команде таец Александер Албон расположился строчкой ниже.

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете, набрав 187 очков, вторым идет Боттас (151), третьим - немец Себастьян Феттель из "Феррари" (111). Квят располагается на 14-й позиции (10), Албон - на 15-й (7). В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (338 очка), на втором месте - "Феррари" (198), на третьем - "Ред Булл" (136), "Торо Россо" опустилась на восьмую строчку (17).

Следующий этап пройдет с 28 по 30 июня в Австрии.