Шляхтин гордится российскими легкоатлетами, успешно выступающими на Европейских играх

Сборная России по легкой атлетике в первый день соревнований на Европейских играх выиграла одну золотую (Елена Соколова - прыжки в длину) и две серебряные (Илья Иванюк - прыжки в высоту, Екатерина Старыгина - метание копья) медали, а также вышла напрямую в полуфинал.

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин испытывает чувство гордости за своих спортсменов, показывающих в непростых условиях высокие результаты на Европейских играх в Минске. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

"Горд за наших ребят, которые в такой сложной для них ситуации сумели собраться и показать максимум, - заявил Шляхтин. - Екатерина Старыгина только за несколько дней до старта получила допуск, а сейчас она приехала, метнула по личному рекорду и завоевала серебро. Елена Соколова очень долго была без допуска, третий старт у нее международный всего, и уже золото. Молодец Илья Иванюк, он лидер сборной, но понятно, что выступление под флагом - это еще и дополнительная ответственность, но он сумел принести своей стране серебряную награду в том виде, где конкуренция была чрезвычайно высокой".

"Если говорить о командной победе, то наши спортсмены просто молодцы, - продолжил глава ВФЛА. - Будучи не совсем в оптимальном составе, но на зубах, на характере, на огромном желании и мотивации они сумели напрямую пройти в полуфинал, показав самый высокий результат среди всех участников".

Шляхтин отметил, что в состав сборной на Игры было включено немало молодых спортсменов. "Кто-то их них впервые выступает за взрослую сборную, - заметил собеседник ТАСС. - Но никто не стушевался, не потерялся, все показали максимум. В силу определенных условий, связанных со сложностью формирования нашей команды, многие выступали не совсем в своих видах, но мотивация и дух наших спортсменов оказались настолько сильны, что они сумели справиться со всеми сложностями и стать первыми".

"Еще раз повторюсь, ребята выложились на все сто, хотел бы поблагодарить их всех, личных тренеров, тренеров сборной и пожелать удачи в полуфинале, который состоится 26 июня", - заключил Шляхтин.