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Европейские игры-2019

Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых, команда лидирует в медальном зачете
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России укрепила лидерство в общекомандном зачете после второго медального дня Европейских игр, завоевав 21 награду. Соревнования проходят в Минске.

В воскресенье было разыграно 38 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Золото завоевали Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, Дина Аверина в упражнениях с обручем и лентой в художественной гимнастике, Наталья Авдеева и Антон Булаев в стрельбе из блочного лука в миксте, Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике среди смешанных пар, легкоатлетка Елена Соколова в прыжках в длину, самбисты Диана Рябова (весовая категория до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также золотую награду российской команде принесла сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с пятью мячами.

Серебро в активе Авериной в упражнениях с булавами, самбистов Жанары Кусановой (до 80 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг), легкоатлетов Екатерины Старыгиной (метание копья) и Ильи Иванюка(прыжки в высоту).

Бронзовыми призерами стали Аверина в упражнениях с мячом, самбисты Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), Андрей Кубарьков (до 52 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг), еще одну бронзовую медаль завоевали российские гимнастки в групповом многоборье. Также в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.

Всего на счету сборной России 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Украины (5-6-6). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия19101039
2Белоруссия1091534
3Украина56617
4Грузия53816
5Италия43310
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Чехия1214
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Испания0145
23Молдавия0123
23Латвия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011
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