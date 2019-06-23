Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России укрепила лидерство в общекомандном зачете после второго медального дня Европейских игр, завоевав 21 награду. Соревнования проходят в Минске.

В воскресенье было разыграно 38 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Золото завоевали Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, Дина Аверина в упражнениях с обручем и лентой в художественной гимнастике, Наталья Авдеева и Антон Булаев в стрельбе из блочного лука в миксте, Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике среди смешанных пар, легкоатлетка Елена Соколова в прыжках в длину, самбисты Диана Рябова (весовая категория до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также золотую награду российской команде принесла сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с пятью мячами.

Серебро в активе Авериной в упражнениях с булавами, самбистов Жанары Кусановой (до 80 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг), легкоатлетов Екатерины Старыгиной (метание копья) и Ильи Иванюка(прыжки в высоту).

Бронзовыми призерами стали Аверина в упражнениях с мячом, самбисты Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), Андрей Кубарьков (до 52 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг), еще одну бронзовую медаль завоевали российские гимнастки в групповом многоборье. Также в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.

Всего на счету сборной России 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Украины (5-6-6). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.