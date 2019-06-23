Россияне завоевали 21 медаль во второй день Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России укрепила лидерство в общекомандном зачете после второго медального дня Европейских игр, завоевав 21 награду. Соревнования проходят в Минске.
В воскресенье было разыграно 38 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Золото завоевали Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, Дина Аверина в упражнениях с обручем и лентой в художественной гимнастике, Наталья Авдеева и Антон Булаев в стрельбе из блочного лука в миксте, Виктория Аксенова и Кирилл Старцев в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике среди смешанных пар, легкоатлетка Елена Соколова в прыжках в длину, самбисты Диана Рябова (весовая категория до 52 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Также золотую награду российской команде принесла сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с пятью мячами.
Серебро в активе Авериной в упражнениях с булавами, самбистов Жанары Кусановой (до 80 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг), легкоатлетов Екатерины Старыгиной (метание копья) и Ильи Иванюка(прыжки в высоту).
Бронзовыми призерами стали Аверина в упражнениях с мячом, самбисты Яна Костенко (до 60 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), Андрей Кубарьков (до 52 кг) и Артем Осипенко (свыше 100 кг), еще одну бронзовую медаль завоевали российские гимнастки в групповом многоборье. Также в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.
Всего на счету сборной России 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, имеющая в активе 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. На третьей строчке команда Украины (5-6-6). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|19
|10
|10
|39
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|6
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|8
|16
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|12
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|13
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|17
|Словения
|1
|0
|1
|2
|17
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|20
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|21
|Греция
|0
|2
|3
|5
|22
|Испания
|0
|1
|4
|5
|23
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|23
|Латвия
|0
|1
|2
|3
|25
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|25
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Германия
|0
|0
|3
|3
|27
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|29
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|31
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|31
|Дания
|0
|0
|1
|1