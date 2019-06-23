Российский стрелок Черноусов завоевал золотую медаль на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Артем Черноусов выиграл золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на II Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

23-летний россиянин набрал 241,4 очка, установив рекорд Европейских игр. Второе место занял украинец Олег Омельчук (239,6). Замкнул тройку призеров латышский спортсмен Лаурис Страутманис (219,3). Еще один россиянин 20-летний Антон Аристархов пробился в финал, где занял восьмое место (117,3).

Черноусов 22 июня вместе с Виталиной Бацарашкиной завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Черноусов с Бацарашкиной выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.