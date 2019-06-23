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Европейские игры-2019

Российский стрелок Черноусов завоевал золотую медаль на Европейских играх

Спортсмен добился победы в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, установив рекорд Игр
Артем Черноусов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артем Черноусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Артем Черноусов выиграл золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на II Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

23-летний россиянин набрал 241,4 очка, установив рекорд Европейских игр. Второе место занял украинец Олег Омельчук (239,6). Замкнул тройку призеров латышский спортсмен Лаурис Страутманис (219,3). Еще один россиянин 20-летний Антон Аристархов пробился в финал, где занял восьмое место (117,3).

Черноусов 22 июня вместе с Виталиной Бацарашкиной завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Черноусов с Бацарашкиной выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия105419
2Белоруссия42814
3Грузия33410
4Украина3317
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
12Латвия0112
15Армения0101
15Израиль0101
15Сербия0101
18Румыния0033
19Германия0022
20Дания0011
20Чехия0011
20Болгария0011
20Словения0011
20Молдова0011
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