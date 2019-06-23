Российский стрелок Черноусов завоевал золотую медаль на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Артем Черноусов выиграл золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на II Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
23-летний россиянин набрал 241,4 очка, установив рекорд Европейских игр. Второе место занял украинец Олег Омельчук (239,6). Замкнул тройку призеров латышский спортсмен Лаурис Страутманис (219,3). Еще один россиянин 20-летний Антон Аристархов пробился в финал, где занял восьмое место (117,3).
Черноусов 22 июня вместе с Виталиной Бацарашкиной завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Черноусов с Бацарашкиной выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|10
|5
|4
|19
|2
|Белоруссия
|4
|2
|8
|14
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|1
|7
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Италия
|0
|1
|1
|2
|12
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|15
|Армения
|0
|1
|0
|1
|15
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|15
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|18
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|19
|Германия
|0
|0
|2
|2
|20
|Дания
|0
|0
|1
|1
|20
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|20
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|20
|Словения
|0
|0
|1
|1
|20
|Молдова
|0
|0
|1
|1