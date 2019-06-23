Российские акробаты завоевали золото в комбинированных упражнениях на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев заняли первое место среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх.

Россияне показали результат 29,580 балла. Второе место заняли Рухидиль Гурбанли и Абдула Аль-Машайхи из Азербайджана (29,540). Бронза досталась представителям Белоруссии Ольге Мельник и Артуру Белякову (29,420).

В субботу на Европейских играх Аксенова и Старцев завоевали золото в динамических упражнениях и серебро в балансовых. Россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике, прошедшего в 2019 году.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе 16 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.