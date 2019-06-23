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Европейские игры-2019

Гимнастка Дина Аверина стала второй в упражнениях с булавами на Европейских играх

Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, бронза - у украинки Влады Никольченко
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия126523
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3339
5Израиль2103
6Нидерланды1304
7Бельгия1113
8Косово1102
8Сербия1102
10Франция1023
11Великобритания1012
12Азербайджан0134
13Болгария0123
13Португалия0123
15Испания0112
15Италия0112
15Латвия0112
18Армения0101
18Греция0101
20Румыния0033
21Германия0022
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
22Турция0011
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