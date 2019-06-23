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Европейские игры-2019

Легкоатлетка Соколова завоевала золото в прыжках в длину на Европейских играх

Серебро выиграла белоруска Настасья Мирончук-Иванова, бронза досталась представительнице Украины Марине Бех-Романчук
Елена Соколова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Елена Соколова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Соколова завоевала золотую медаль Европейских игр в прыжках в длину. Соревнования проходят в Минске.

32-летняя спортсменка показала результат 6,76 метра. Серебро завоевала белоруска Настасья Мирончук-Иванова (6,71), бронза досталась представительнице Украины Марине Бех-Романчук (6,58).

Ранее в субботу сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.

Соколова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Также в ее активе серебро чемпионата Европы в помещении (2009) и Универсиады (2013).

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1981037
2Белоруссия781530
3Грузия53816
4Украина35513
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Великобритания1225
11Португалия1225
13Сербия1124
14Армения1113
15Косово1102
16Хорватия1012
16Чехия1012
16Словения1012
16Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0224
22Испания0145
23Молдова0123
24Латвия0112
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011
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