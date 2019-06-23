Легкоатлетка Соколова завоевала золото в прыжках в длину на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Соколова завоевала золотую медаль Европейских игр в прыжках в длину. Соревнования проходят в Минске.

32-летняя спортсменка показала результат 6,76 метра. Серебро завоевала белоруска Настасья Мирончук-Иванова (6,71), бронза досталась представительнице Украины Марине Бех-Романчук (6,58).

Ранее в субботу сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.

Соколова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Также в ее активе серебро чемпионата Европы в помещении (2009) и Универсиады (2013).

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.