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Европейские игры-2019

Дина Аверина завоевала бронзу в упражнениях в мячом на Европейских играх

Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, серебро досталось болгарской спортсменке Катрин Тасевой
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия115521
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3328
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
7Израиль1102
7Сербия1102
10Франция1023
11Великобритания1012
12Азербайджан0134
13Болгария0123
13Португалия0123
15Испания0112
15Италия0112
15Латвия0112
18Армения0101
18Греция0101
20Румыния0033
21Германия0022
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
Теги
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