Дина Аверина завоевала бронзу в упражнениях в мячом на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|5
|5
|21
|2
|Белоруссия
|4
|3
|8
|15
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|2
|8
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|7
|Израиль
|1
|1
|0
|2
|7
|Сербия
|1
|1
|0
|2
|10
|Франция
|1
|0
|2
|3
|11
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|12
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|13
|Болгария
|0
|1
|2
|3
|13
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|15
|Испания
|0
|1
|1
|2
|15
|Италия
|0
|1
|1
|2
|15
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|18
|Армения
|0
|1
|0
|1
|18
|Греция
|0
|1
|0
|1
|20
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|21
|Германия
|0
|0
|2
|2
|22
|Дания
|0
|0
|1
|1
|22
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|22
|Словения
|0
|0
|1
|1
|22
|Молдова
|0
|0
|1
|1