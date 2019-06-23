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Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA

Мария Шарапова поднялась на 80-е место
Эшли Барти EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Эшли Барти
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 24 июня. Австралийка Эшли Барти впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Россиянка Мария Шарапова поднялась на 80-е место.

Барти вышла на первое место после победы на турнире в Бирмингеме (Великобритания). В финале 23-летняя спортсменка обыграла немку Юлию Гёргес (6:3, 7:5). Занимавшая первую строчку рейтинга японка Наоми Осака в Бирмингеме в матче второго круга уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (2:6, 3:6).

Барти, которая две недели назад выиграла Открытый чемпионат Франции, стала лишь второй австралийкой, которая возглавила рейтинг WTA. Первый раз это сделала Ивонн Гулагонг-Коули в 1976 году.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 29-й строчки на 30-ю. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, пропустившая пять месяцев из-за травмы плеча, на прошлой неделе дошла до второго круга турнира на Мальорке, где проиграла немке Ангелик Кербер. 32-летняя россиянка в итоге поднялась в рейтинге с 85-го места на 80-е.

Рейтинг WTA:

  • 1 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6540 очков;
  • 2 (1). Наоми Осака (Япония) - 6377;
  • 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5685;
  • 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5425;
  • 5 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 4685;
  • 6 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4555;
  • 7 (8). Симона Халеп (Румыния) - 3963;
  • 8 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3868;
  • 9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3682;
  • 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565...
  • 30 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1790...
  • 45 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
  • 52 (50). Екатерина Александрова (Россия) - 1118...
  • 58 (59). Вероника Кудерметова (Россия) - 971...
  • 61 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) - 929...
  • 71 (73). Анастасия Потапова (Россия) - 815...
  • 73 (76). Евгения Родина (Россия) - 805...
  • 77 (79). Вера Звонарева (Россия) - 769...
  • 80 (85). Мария Шарапова (Россия) - 740...
  • 86 (86). Виталия Дьяченко (Россия) - 710...
  • 87 (92). Анна Блинкова (Россия) - 704.
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АвстралияШарапова, Мария Юрьевна
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