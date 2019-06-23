Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA

ТАСС, 24 июня. Австралийка Эшли Барти впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Россиянка Мария Шарапова поднялась на 80-е место.

Барти вышла на первое место после победы на турнире в Бирмингеме (Великобритания). В финале 23-летняя спортсменка обыграла немку Юлию Гёргес (6:3, 7:5). Занимавшая первую строчку рейтинга японка Наоми Осака в Бирмингеме в матче второго круга уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (2:6, 3:6).

Барти, которая две недели назад выиграла Открытый чемпионат Франции, стала лишь второй австралийкой, которая возглавила рейтинг WTA. Первый раз это сделала Ивонн Гулагонг-Коули в 1976 году.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 29-й строчки на 30-ю. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, пропустившая пять месяцев из-за травмы плеча, на прошлой неделе дошла до второго круга турнира на Мальорке, где проиграла немке Ангелик Кербер. 32-летняя россиянка в итоге поднялась в рейтинге с 85-го места на 80-е.

Рейтинг WTA: