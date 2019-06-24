Московский ХК "Динамо" находится в финальной стадии переговоров о контракте с Шипачевым

ТАСС, 24 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" находится в заключительной стадии переговоров о продлении контракта с нападающим Вадимом Шипачевым. Об этом сообщил генеральный директор московской команды Евгений Кровопусков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Клуб ранее заявлял, что не рассматривал варианта обмена 32-летнего Шипачева.

"2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом, это было принципиальное решение клуба. Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон, вопрос в финальной стадии", - сказал Кровопусков.

Также Кровопусков сообщил, что клуб не продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, не сумев договориться по условиям нового соглашения. Генеральный директор отметил, что переговоры с 29-летним игроком проходили "очень трудно". 5 июня Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с петербургским СКА.

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, "Динамо" должно заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО "ХК Динамо-Москва", потеряли юридическую силу.

В прошедшем сезоне КХЛ Шипачев установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата и 11 встречах плей-офф он набрал 76 очков (21 гол + 55 результативных передач). Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира - 2014 в составе сборной России.