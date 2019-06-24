Эффект темной лошадки помог российскому дзюдоисту Адамяну выиграть Европейские игры

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян смог завоевать золото первого в карьере чемпионата Европы и Европейских игр в Минске благодаря недооценке со стороны соперников. Таким мнением 22-летний спортсмен поделился с журналистами.

В финале в весовой категории до 100 кг Адамян победил серебряного призера Игр в Рио-де-Жанейро грузина Варлама Липартелиани.

"Я совсем недавно начал выступать на взрослых турнирах, это моя вторая победа на взрослом старте. Думаю, в какой-то степени мне это помогло, многие меня недооценивали, вот поэтому некоторые схватки так быстро заканчивались моей победой. Я понимаю, что теперь ко мне будут серьезнее готовиться, но и я на месте стоять не собираюсь", - рассказал Адамян.

"Я усердно готовился к этому турниру, понимал - за меня будут болеть мои родители, вся страна. Мне нужно было выигрывать, я не мог подвести. Выложился на сто процентов. Это был мой день", - отметил дзюдоист.

Адамян пока не уверен насчет своего выступления на чемпионате мира в Японии. "Думаю, в какой-то степени эта победа может позволить мне выступить на чемпионате мира в Японии. Но решение всегда за тренерами, мое дело - тренироваться", - сказал спортсмен.

Чемпионат Европы по дзюдо в рамках Европейских игр завершится в Минске 25 июня командным турниром. Европейские игры завершатся 30 июня.